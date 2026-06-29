Région Réunion : Grand Boucan 2026, la fête s'est emparée de Saint-Paul

Ce dimanche 28 juin 2026, la présidente de Région Huguette Bello, s'est rendue à Saint-Paul à l'occasion du Grand Boucan, le carnaval emblématique de La Réunion. Cette année, près de 1 200 carnavaliers, réunis au sein de plusieurs dizaines d'associations, ont participaient au défilé aux côtés d'une vingtaine de chars inspirés de l'univers du surréalisme. Près de 70.000 personnes étaient attendues. "Événement incontournable du calendrier culturel, le Grand Boucan contribue au rayonnement de La Réunion et témoigne du dynamisme de ses associations, de ses artistes et de ses bénévoles", souligne le conseil régional. (Photos : Région Réunion)

Il incarne une culture vivante, populaire et fédératrice, qui rassemble chaque année toutes les générations dans un esprit de convivialité et de fête.