Région Réunion : installation de l’observatoire « La Vouve » du projet DionyPark

Ce lundi 29 juin 2026, la Vice-présidente déléguée à la biodiversité Ericka Bareigts, a participé à la conférence de presse consacrée à l'installation de «la Vouve », l'observatoire emblématique du futur DionyPark. "La Région Réunion accompagne le projet DionyPark grâce au fonds FEDER, dont elle est autorité de gestion. Ce financement couvre 85 % des dépenses consacrées aux aménagements de la forêt urbaine tropicale", précise le conseil régional. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Culminant à 36 mètres de hauteur, cet ouvrage constituera un véritable belvédère offrant une vue panoramique sur Saint-Denis, le littoral et les reliefs réunionnais. La Vouve a été pensée comme un symbole du futur parc et un lieu de découverte invitant les visiteurs à porter un nouveau regard sur les paysages et le patrimoine naturel de l'île.

Son installation marque une étape importante dans la réalisation de DionyPark. Ce futur parc urbain de plus de 3 hectares, conçu autour du concept de forêt urbaine tropicale, contribuera à la renaturation des espaces urbains, au renforcement de la biodiversité et à la création d'un véritable îlot de fraîcheur au cœur de Saint-Denis.

Compétente en matière d'aménagement du territoire et de transition écologique, la Région fait de la préservation de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique et de l'amélioration du cadre de vie des Réunionnais une de ses grandes priorités sous la mandature de la présidente de Région Huguette Bello.

À travers des projets comme DionyPark, elle poursuit son engagement en faveur d'un territoire plus résilient, conciliant protection de l'environnement, développement durable et qualité de vie.