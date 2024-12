Région Réunion : 72 nouveaux véhicules pour le réseau Car Jaune

Ce jeudi 26 décembre 2024, la Région Réunion a annoncé avoir fait l'acquisition de 72 nouveaux véhicules Crossway Low Entry pour le réseau Car Jaune, dont (63 unités en version 49 places et 9 unités en version 45 places). L'objectif de cette initiative est d'offrir une meilleure accessibilité au transport pour tous les Réunionnais.es. La Région Réunion sera livrée complètement en février 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Dans un contexte de prédominance de la voiture individuelle, l’attractivité et la performance des réseaux de transports en commun constituent un objectif majeur à atteindre.

Au-delà de la mise en œuvre de la gratuité du Car Jaune qui est désormais une réalité pour bon nombre de publics, la Région Réunion mène sur le sujet une politique particulièrement volontariste avec l’ambition de proposer aux Réunionnais des transports collectifs en site propre et à haut niveau de service qui améliorent l’accessibilité, le confort et la sécurité des voyageurs et des conducteurs, et contribuent à réduire les temps de parcours.

C’est dans cet esprit que s’inscrit pleinement le renouvellement de la flotte du réseau Car Jaune décidé par la Région Réunion.

Ces nouveaux cars vont permettre de renouveler une partie de la flotte existante, tout en augmentant l’offre de transports pour mieux répondre aux attentes des Réunionnais et aux impératifs d’une mobilité durable.