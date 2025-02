Dans le cadre de sa politique sanitaire et solidaire, la Région Réunion lance un appel à projets ce lundi 3 février 2025 pour soutenir des actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé sur le territoire. Associations, institutions et acteurs du secteur sont invités à proposer des initiatives innovantes pour améliorer le bien-être des Réunionnais.es. Les candidatures sont à déposer avant le 17 mars 2025 sur le site de la Région Réunion. (Photo : www.imazpress.com)