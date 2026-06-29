Région Réunion : conférence régionale contre les drogues et le narcotrafic

Ce vendredi 26 juin 2026, à l'Université de La Réunion, la Région Réunion a signé la déclaration commune de lutte contre la consommation et le trafic de drogues, à l'occasion de la Conférence régionale contre les drogues et les stupéfiants. "Cette rencontre a rassemblé l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques, éducatifs et de la santé autour d'un objectif commun : renforcer la mobilisation face à un enjeu majeur de santé publique et de sécurité", écrit le conseil régional. Nous publions le communiqué de la Région Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

À La Réunion, les consommations de substances psychoactives ont longtemps été dominées par l'alcool et le cannabis, avec des conséquences sanitaires et sociales importantes. Depuis plusieurs années, les acteurs de terrain constatent également une diversification des usages, marquée notamment par la progression de la cocaïne, du crack et des nouvelles drogues de synthèse.

Face à ces constats, les partenaires institutionnels ont décidé de faire de la prévention des drogues et de la lutte contre les stupéfiants une Grande cause régionale pour la période 2026-2030. Cette ambition collective réunit la Région Réunion, l'État, l'ARS, le Département, l'Académie de La Réunion, la CGSS, la CAF, les acteurs de santé et le tissu associatif.

- La stratégie territoriale repose sur trois axes prioritaires -

- Prévenir les conduites addictives

- Renforcer la lutte contre les trafics et les stupéfiants

- Développer la communication et la sensibilisation auprès du grand public

La Région Réunion intervient prioritairement sur le volet de la prévention, en complément des actions menées par l'État et l'ARS, afin de protéger les Réunionnaises et les Réunionnais, et plus particulièrement les jeunes générations.

Laetition Lebreton, conseillère régionale déléguée à la Politique de la Santé : "À travers la signature de ce partenariat, la Région réaffirme son engagement aux côtés de l’État et de l’ARS et des autres partenaires pour lutter contre les drogues, le narcotrafic et toutes les formes d’addictions. Face à ces enjeux de santé publique, de sécurité et de cohésion sociale, nous devons agir ensemble, avec une stratégie de prévention claire, coordonnée et adaptée aux réalités réunionnaises. Notre priorité est de mieux protéger notre jeunesse, d’accompagner les familles et de soutenir les acteurs de terrain. Cette mobilisation collective est indispensable pour apporter des réponses concrètes, humaines et durables à notre territoire".