Région Réunion : installation du groupe régional d'experts sur le climat de La Réunion

Ce mardi 27 janvier 2026 a été marqué par le lancement du GREC Réunion. La Charte relative à la mission "Adaptation au changement climatique" de l'Union Européenne a été signée par la Région Réunion. Cet engagement est inscrit dans une dynamique européenne réunissant des collectivités mobilisées pour l'accélération de l'adaptation de leurs territoires. Cette charte exprime la volonté de renforcer l'action territoriale en matière d'adaptation, en se basant sur les connaissances disponibles, le partage d'expériences et la création de trajectoires adaptées aux réalités locales. Nous partageons le communiqué de presse de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Cet engagement s’appuie sur des projets européens structurants déjà engagés, notamment :

- Climaax, avec avec l’étude “Reunion Island’s Climate Risks Atlas” (Atlas des risques climatiques), en partenariat avec le CNRS, Météo-France et le BRGM

- PathwaytoResilience (P2R), à travers le projet Anparé (Anticiper et préparer l'adaptation au changement climatique de La Réunion), conduit avec le BRGM et la SPL Énergies Réunion, portant notamment sur les risques côtiers et les interactions chaleur, santé, habitat, énergie,avec une attention particulière portée aux populations vulnérables.

La prochaine étape est la réunion d’installation du COSST pour arrêter le plan d’actions opérationnelles.

- Le GREC-Réunion : une réponse locale, concertée et souveraine -

Le GREC-Réunion est conçu pour devenir le pôle d’expertise et de concertation de référence sur le climat à La Réunion, avec une ambition de coopération renforcée à l’échelle de l’Indianocéanie et des territoires insulaires confrontés à des défis similaires.

Son fonctionnement repose sur une convention-cadre partenariale, conçue pour être souple, réactive, et rapide à mettre en œuvre. Ce modèle a été retenu afin de rassembler les acteurs autour d’orientations et de missions communes, sans engagement financier immédiat lors de la signature initiale. La signature de la convention du GREC-Réunion ne vaut donc pas engagement financier pour les parties signataires.

Le programme d’action sera ensuite mis en œuvre via des conventions d’application spécifiques.

L’ambition est claire : renforcer la résilience de La Réunion en s’appuyant sur un triptyque fondamental :

- la connaissance (expertise, recherche, innovation)

- l'action (ingénierie, financement, formation)

- la société (sensibilisation, concertation, animation)

Le GREC-Réunion vise à améliorer la capacité du territoire à anticiper et à s’adapter aux impacts du changement climatique. Il doit contribuer à produire une action collective plus lisible, plus cohérente, et plus efficace.

Dans ce cadre, le GREC-Réunion pourra notamment :

- impulser et organiser la réflexion et la concertation à l’interface science-société

- produire des analyses objectives pour éclairer la décision publique et privée

- coordonner le transfert de connaissances de la science vers la société et faire remonter les réalités de terrain vers la recherche

- accompagner des projets d’adaptation, en renforçant l’ingénierie territoriale

- promouvoir l’interaction entre chercheurs, décideurs, acteurs socio-économiques et citoyens

- Le décloisonnement de la science pour créer du lien avec la société -

Ces missions traduisent une priorité structurante : décloisonner la science pour la rapprocher de la société, tout en garantissant la rigueur et l’indépendance scientifique.

Le GREC-Réunion s’appuie sur une gouvernance multi-acteurs à la fois scientifique, institutionnelle, socio-économique et citoyenne. Elle vise à assurer une représentation équilibrée des acteurs, une transparence des processus de décision, et une indépendance scientifique sur les productions.

Le dispositif comprend notamment :

- une assemblée consultative pour le climat et l'adaptation territoriale (ACCAT)

- un comité scientifique et technique (CST), c'est un composé de représentants de la recherche

- un secrétariat chargé de l'animation et du pilotage opérationnel

- des groupes de travail thématiques (GTT) constitués selon les priorités

Le CST est garant de la qualité et de la validité scientifique des productions. Il regroupe les représentants scientifiques des structures suivantes : CNRS, BRGM, CIRAD, INSERM, IRD, Météo-France et Université de La Réunion.

Le COSST constitue l’instance de pilotage stratégique : il assure l’adéquation entre les besoins du territoire et les travaux menés, valide le programme d’action et organise la diffusion des productions, dans le respect de la validation scientifique du CST.

- Actions déjà engagées par la Région en faveur de l'adaptation -

La mise en place du GREC-Réunion s’inscrit dans un cadre plus large d’actions portées par la Région, en particulier en matière de planification, de financement et d’ingénierie de l’adaptation.

En tant qu’autorité de gestion du FEDER, la Région a déjà programmé plusieurs dispositifs. À titre d’exemple, 8,8 M€ de FEDER sont programmés au titre du Programme de gestion des risques d’inondation. Une nouvelle priorité a également été intégrée en réponse aux dégâts du cyclone Garance, avec le déploiement de RESTORE pour un montant prévisionnel de 102,7 M€. Par ailleurs, les travaux de révision du SAR intègrent pleinement l’enjeu d’adaptation au changement climatique, notamment à travers un diagnostic de vulnérabilité à l’échelle régionale et sur plusieurs thématiques : risques naturels, biodiversité, santé, économie.

Deux expertises structurantes sont également conduites avec des partenaires :

- une expertise sur les risques littoraux, avec le BRGM via l'Observatoire du littoral

- une expertise sur les risques d'insécurité hydrique, avec le BRGM et l'Office de l'Eau

Ces éléments ont vocation à alimenter les orientations et le plan d’action du GREC-Réunion.

L'ensemble du communiqué à retrouver ici.