Région Réunion : le village réunionnais au salon international de l'agriculture 2026

Le salon international de l'agriculture bat son plein. L'île de La Réunion est présente à Paris pour mettre en avant ses filières agricoles, son savoir-faire et l'excellence de ses produits. 34 exposants réunionnais ont eu l'opportunité de représenter la diversité et la qualité de la production locale. Après avoir reçu 56 médailles au concours général agricole en 2025, les producteurs péï mettent toutes les chances de leurs côtés pour briller à Paris. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région)

La Région a investi près de 340 000€ pour accompagner les agriculteurs réunionnaise, notamment via la Prim'Export et le coaching des exposants.



Pour le village La Réunion, cette édition 2026 est marquée par un nouvel emplacement au sein du pavillon 7.2 qui permet :

- Une visibilité accrue auprès des visiteurs

- Une meilleure intégration dans les parcours nationaux

- Une affirmation du statut de La Réunion comme région agricole à part entière

- Une valorisation renforcée de son potentiel économique

La première journée du salon était notamment marquée par la venue du Président Emmanuel Macron sur le village La Réunion.