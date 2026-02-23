Nouvelle-Calédonie : un véliplanchiste mortellement blessé par un requin

Le corps sans vie d’un véliplanchiste de 55 ans pratiquant le wing foil, victime d’une attaque de requin, a été découvert dimanche dans une baie de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, a appris l’AFP de sources concordantes.

La découverte a eu lieu peu après 17H30 (07H30 à Paris) grâce à un bateau de plaisanciers, qui a donné l’alerte.

La plage de l’Anse-Vata, dans le sud de Nouméa, a été évacuée pour faciliter le travail des secours, qui ont appelé à la plus grande prudence.

La victime, un médecin urgentiste à Nouméa âgé de 55 ans, a été mortellement blessée par morsure de requin, selon une source policière.

Une autopsie du corps devait être réalisée avec l’aide d’un spécialiste des squales, a indiqué le procureur de Nouméa, Yves Dupas. Un témoin devait également être entendu.

« On ne sait pas pour le moment comment l’attaque s’est déroulée. Nous essayons de déterminer les circonstances », a déclaré Yves Dupas en début de soirée (heure locale).

Cette attaque intervient après des pluies particulièrement abondantes ces derniers jours, un phénomène qui accroît le risque de présence de requins près des côtes.

L’Anse-Vata est l’une des baies de Nouméa les plus fréquentées par les amateurs de sports nautiques. Début 2023, trois accidents étaient survenus en l’espace de quelques semaines dans la même zone. Un touriste australien avait perdu la vie dans l’une de ces attaques.

AFP