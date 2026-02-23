Saint-Pierre : un agent de la mairie suspendu, entame une grève de la faim

Ce lundi 23 février, Karim Benchaa, un agent de la mairie de Saint-Pierre, entame une grève de la faim. Il a été suspendu de son poste de directeur de la vie citoyenne de la ville depuis le 11 octobre 2025. Une décision qu'il juge "arbitraire", avec "une perte de salaire qui impacte sa famille". La municipalité explique dans un communiqué que "la décision définitive du maire sera prise en responsabilité, dans le respect du droit et de l’intérêt du service public, sans céder à aucune forme de pression." (Photo : D.R)

Son épouse, Anne Benchaa, nous décrit la situation : "Mon mari a commencé à dénoncer des faits de harcèlement et des dysfonctionnements dans son service. En tant que cadre, il a voulu remettre de l’ordre car certains agents se comportaient mal avec d’autres".

Elle explique que son mari a été rétrogradé au poste de chargé de mission, et cela avant la commission de discipline : "C’est totalement interdit parce que chargé de mission c'est un pposte inférieur à un poste de directeur. C’est une sanction disciplinaire. Il a été changé de bureau, pour un espace plus petit. La commission de discipline du 19 février dernier dit que mon mari n’a commis aucune faute, il n’y a pas de raison de maintenir ces sanctions."

Selon la mairie de Saint-Pierre : "l’avis de la commission de discipline a été rendu. Il est consultatif. Le maire attend la transmission du rapport circonstancié afin d’examiner l’ensemble des éléments avant de prendre sa décision définitive."

- Karim Benchaa porte plainte pour harcèlement contre son employeur et sa hiérarchie -

Pour Anne Benchaa, le juge du tribunal administratif a reconnu que monsieur Benchaa n’avait commis aucune faute devant les avocats des deux parties, c'est pour cela que les époux Benchaa demandent à ce que le maire, David Lorion, prenne rapidement une décision dans ce dossier et permette à l'ancien directeur du service vie citoyenne de reprendre ses fonctions et de retrouver son salaire.

Cadre de la ville depuis 25 ans, Karim Benchaa entame donc une grève de la faim pour attirer l’attention sur son dossier et demander au maire de prendre une décision. Il a aussi porté plainte pour harcèlement contre son employeur.

Anne Benchaa témoigne : "Mon mari est combatif, il ne lâchera rien. C'est quelqu’un qui est droit, il ne supporte pas l’injustice, il a toujours été au côté des agents, eux aussi le soutiennent aujourd’hui."

La ville de Saint-Pierre ne souhaite pas communiquer davantage sur cette affaire. La municipalité souligne à la fin de son communiqué : "La situation humaine suscite notre préoccupation et appelle à l’apaisement. La décision sera prise en responsabilité, dans le respect du droit et de l’intérêt du service public, sans céder à aucune forme de pression."

