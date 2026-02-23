Volcan : pas de reprise d’inflation et baisse de la sismicité, l'ouverture d'une nouvelle fissure semble peu probable

L’éruption débutée le 13 février 2026 se poursuit au Piton de la Fournaise. Un seul site reste actif sur le flanc sud-sud-est avec des fontaines de lave et la formation d’un cône qui se referme. "L’absence de reprise d’inflation, la baisse de la sismicité suggèrent un équilibre entre le magma alimentant le réservoir et celui émis en surface", indique l'Observatoire volcanologique. Cela réduit, à court terme, la probabilité d’une nouvelle fissure. L’OVPF reste tout de même vigilant, car des ouvertures de fissures sans signaux ont déjà eu lieu par le passé (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'"activité en tunnel de lave se développe en aval du cône", indique l'Observatoire volcanologique.

Le front de la coulée de lave reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route et à 660 m d’altitude.

Les parties actives de la coulée se concentrent désormais toujours à proximité du site éruptif avant le cassé des Grandes Pentes où le champ de lave s’élargit et s’épaissit.



De nombreux éboulements sont toujours enregistrés, aussi bien au niveau du cratère Dolomieu qu’au niveau du site éruptif et des coulées récemment mises en place.

- La probabilité de l'ouverture d'une nouvelle fissure se réduit au Piton de la Fournaise -

L’"absence actuelle de reprise de l’inflation de l’édifice, la diminution de la sismicité, ainsi que les niveaux relativement faibles du trémor et des débits éruptifs suggèrent l’établissement d’un équilibre entre le magma alimentant le réservoir superficiel et celui émis au niveau du site éruptif, sans re-pressurisation significative de ce réservoir", indique l'OVPF.

Ces observations réduisent, à court terme, la probabilité de l’ouverture d’une nouvelle fissure. Toutefois, l’Observatoire reste vigi- lant. Par le passé des fissures éruptives se sont ouvertes au cours d’une éruption sans signaux avant-coureurs, comme en août 1998, juillet 1999, octobre 1999, décembre 2006 et mars 2019.

"En effet, la propagation du magma à faible profondeur peut se produire de manière asismique notamment lorsque le magma est déjà dégazé."

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à tout la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

