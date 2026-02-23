Fiscalité sur le rhum : l'amendement Fouassin validé, le Département appelle à une concertation "constructive"

Le Conseil départemental "prend acte" de la décision du Conseil constitutionnel validant le budget 2026 de l’État, incluant l’amendement porté par le Sénateur Stéphane Fouassin qui prévoit la possibilité d’une majoration des droits d’accise sur les alcools forts à La Réunion. Cette décision "fixe désormais un cadre juridique clair" et "ouvre surtout une nouvelle phase de dialogue et de concertation, indispensable pour rechercher un équilibre juste et adapté aux réalités de notre territoire", estime la collectivité. (Photo : Département)

Dans un communiqué publié ce lundi 23 février 2026, le Département "tient à saluer la qualité des premiers échanges intervenus le 18 février dernier au Palais de la Source avec les représentants de la filière et des producteurs locaux".

"Ce tour de table, conduit dans un esprit d’écoute et de responsabilité partagée, a permis de poser les bases d’un travail constructif", estime le Département, qui "réaffirme sa volonté d’avancer dans une démarche de co-construction". La collectivité dit souhaiter "trouver la juste mesure entre deux impératifs majeurs".

D’une part, "préserver et accompagner une filière agricole et industrielle historique, structurante pour l’économie réunionnaise, génératrice d’emplois et porteuse d’un savoir-faire reconnu". D’autre part, "agir avec détermination face aux conséquences sanitaires et sociales particulièrement préoccupantes liées à l’alcoolisme, dont les effets sont lourds pour de nombreuses familles réunionnaises et pour l’ensemble de la cohésion sociale".

"La recherche d’un cadre fiscal adapté ne peut se concevoir ni dans l’opposition, ni dans la précipitation. Elle suppose un dialogue approfondi avec l’ensemble des acteurs concernés, associations, professionnels, services de l’État, acteurs de santé publique et collectivités, afin de bâtir des solutions équilibrées, responsables et efficaces", estime le Département.

Le Conseil départemental assure qu'il "poursuivra cette démarche avec méthode, transparence et esprit de collaboration, convaincu que seule une approche concertée permettra de concilier développement économique, protection de l’emploi et lutte résolue contre les ravages de l’alcoolisme sur notre territoire".

"Au-delà des positions de principe, c’est l’intérêt général des Réunionnaises et des Réunionnais qui guidera l’action de la Collectivité", affirme-t-elle.

- Un amendement combattu -

Cet amendement aura fait couler beaucoup d'encre. Déposé par le sénateur Stéphane Fouassin, médecin de profession, cette proposition a créé une véritable levée de bouclier du côté des professionnels du secteur, mais aussi du Département, de la Région, et de plusieurs députés réunionnais.

Plusieurs députés de gauche ont d'ailleurs tenté d'introduire un nouvel amendement proposant que "le produit des majorations de l’accise sur les alcools perçues à La Réunion (soit) exclusivement affecté au financement des politiques de prévention, de prise en charge et de réduction des risques liés à la consommation d’alcool". Ce dernier a finalement été déclaré irrecevable.

Pour la Région Réunion, cette majoration des droits d’accises (taxes indirectes sur la vente ou l'utilisation de certains produits) représenterait selon la présidente Huguette Bello : "une hausse de plus de 1.200% par rapport à la fiscalité actuellement appliquée, soit une surtaxe potentielle de près de 8 euros par bouteille d'un litre". "En renchérissant ce que nous produisons localement tout en favorisant des produits importés, elle irait à rebours des objectifs de valorisation des filières locales, de relocalisation de la valeur et de renforcement de notre économie, et conduirait mécaniquement à un report de la consommation vers des alcools importés", pestent les organisations économiques de La Réunion. "La filière du rhum de La Réunion est exclusivement composée de TPE et de PME, qui ne disposent pas de la capacité financière pour absorber un choc fiscal d’une telle ampleur sans mettre en péril les outils de production et les emplois associés."

- 250 décès directs et 450 indirects à cause de l'alcool chaque année à La Réunion -

Ce débat intervient alors que l'alcoolisme à La Réunion tue en moyenne 250 personnes chaque année. "On estime à 250 le nombre de décès par an liés directement à l’alcool (cause directe) et plus de 450 décès au moins en partie imputables à l’alcool", indiquait l'Agence régionale de santé (ARS) en juin dernier.

Si le département est derrière l'Hexagone en termes de consommation quotidienne d'alcool, 10 % des buveurs consomment 69 % des quantités d’alcool bues à La Réunion. Les gros buveurs peuvent consommer jusqu'à 16 verres par jour, soit trois litres d'alcool fort. Soit une moyenne de 112 verres par semaine.

D'après une enquête d'Alcoolisation Chronique Massive à La Réunion (ACMA974), l'alcool le plus consommé reste par ailleurs le rhum et ses dérivés pour 47% des personnes.

• Pour les personnes ayant une forte dépendance à l’alcool, il est conseillé d’en parler à son médecin et d’aller consulter des professionnels spécialisés en addictologie : CSAPA (centre de soins ambulatoires en addictologie) ou services d’addictologie des établissements de santé.

La direction d'Addictions France Réunion accueille les personnes sur son centre de prévention et de formation sur les addictions, ainsi que sur ses centres de soins en addictologie repartis sur l’ensemble de l’île. Toute personne peut se faire accompagner de manière anonyme et totalement gratuite. Renseignements à la direction d’Addictions France au : 02 62 30 22 93 ou sur le site de l’association nationale : https://addictions-france.org/

Pour faire le point sur sa consommation d’alcool, s’informer ou être aidé, RDV sur le site "Alcool-info-service".

