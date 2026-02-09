Région Réunion : lancement du portail régional emploi (PRE)

Le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a participé au lancement au Portail Emploi (PRE) ce vendredi 6 février 2026 sur le site régional du MoCA (Saint-Denis) aux côtés de France Travail. L’accès à la formation et à l’emploi constitue un enjeu majeur pour notre territoire. Face aux défis économiques et aux mutations des métiers, la Région affirme pleinement son rôle de cheffe de file en matière de développement économique, de formation professionnelle et d’orientation. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : La Région Réunion)

Le PRE vise à :

- Faciliter l'accès aux formations en lien avec les besoins réels du marché

- Valoriser l'attractivité des territoires et promouvoir les filières stratégiques locales

- Accompagner vers l'emploi grâce à des services adaptés et accessibles à tous

- Proposer un expérience personnalisé et évolutive, centrée sur les parcours des usagers

- Co-construit avec les acteurs de l’emploi et intégrer les retours des utilisateurs

Ce portail constitue un point d’entrée unique reliant les formations disponibles, la découverte des métiers et les offres d’emploi. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion, mais aussi aux jeunes en phase d’orientation.

"Ce portail constitue un point d’entrée unique, lisible et accessible, permettant à chaque Réunionnais.e de s’orienter, de comprendre les opportunités existantes et, surtout, d’agir concrètement", déclare Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional.

"À travers ce portail, nous faisons un choix clair et volontaire : investir dans les compétences, accompagner les transitions en cours et donner à chacun les moyens d’évoluer, de se former et de construire son avenir professionnel. C’est une démarche de confiance, tournée vers le long terme, fondée sur l’intelligence collective", détaille Jean-Pierre Chabriat.