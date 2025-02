Région Réunion : renforcer l'effort de développement par le recrutement des jeunes diplômés

La Région, via le programme REUNION FEDER-FSE+ 2021-2027, lance un appel à manifestation d’intérêt pour renforcer l’effort de Recherche, développement et innovation (RDI) à La Réunion. Cet appel vise à soutenir le recrutement de jeunes diplômés dans des projets innovants et stratégiques. Il est possible de déposer sa candidature jusqu'au 12 juin 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : AFP)

Les projets éligibles doivent respecter les conditions suivantes :

- favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (titulaires d’un doctorat), dans les entreprises des secteurs stratégiques de la S3 afin de structurer des services R&D « endogènes » dans les entre- prises locales, ou dans les organismes de recherche publics

- favoriser l’innovation et la diffusion de connaissances dans les entreprises par le rapprochement de la recherche publique et du monde économique

- accompagner l'orientation vers la Stratégie de Spécialisation Intelligente des organismes de recherche

- augmenter le nombre de créations d'entreprises (spin off, start up.), par la valorisation économique des projets de recherche suivis par les post-doctorants

- favoriser le développement d’activités de R&D et Innovation avec les pays membres de l’UE et tiers.

Un projet en tête ? Plus d'informations ici.