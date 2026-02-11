Région réunion : séance plénière du Comité eau et biodiversité

La séance plénière du Comité eau et biodiversité (CEB) s'est tenue ce mardi 10 février 2026 dans l'hémicycle de l'hôtel de Région en présence des acteurs de l'eau à La Réunion. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Ce CEB (Comité eau et biodiversité) est un organisme d'information, de partage et de consultation autour de la biodiversité terrestre, littorale et marine, en partie au sujet des continuités écologiques. Consultable sur toutes les questions liées à l'impact notable sur la biodiversité, le comité est associé à la mise en oeuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité et organise des concertations régulières avec différentes instances territoriales.

Ces divers sujets sont abordés :

- Le changement climatique à La Réunion

- Le 4ᵉ cycle de la Directive-cadre sur l’eau (SDAGE-PDM 2028-2033)

- La territorialisation de la stratégie nationale pour la biodiversité

- Les zones vulnérables aux nitrates

- La prévention des risques d’inondation.