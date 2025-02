Ce mardi 25 février 2025, la Présidente Huguette Bello a reçu à l’hôtel de Région plusieurs associations qui vont intervenir pour la reconstruction de Mayotte : l'Union des Etudiants et Elèves Mahorais de La Réunion, UNIR Océan Indien, la Fédération Solidarité Communautés Océan Indien de l'Ouest et Building for Climate. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion).