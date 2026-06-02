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Saint-Denis : la mission locale nord à votre rencontre

  • Publié le 2 juin 2026 à 10:53
  • Actualisé le 2 juin 2026 à 11:05
rassemblement des missions locales

Si vous avez entre 16 et 29 ans et que vous avez un projet professionnel, une recherche de formation, d’emploi ou besoin d’un accompagnement dans vos démarches, du 2 mardi au mardi 30 juin 2026, la mission locale nord Réunion, vient à votre rencontre dans votre quartier grâce au Proxibus. Des conseillers sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter et vous accompagner dans la construction de votre avenir. "La ville de Saint-Denis s’engage aux côtés de ses partenaires pour favoriser l’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Planning du mois de juin, de 9h à 12h :

- 2 juin : Saint-François – mairie annexe

- 8 juin : Montagne 8e – place de l’église

- 9 juin : Sainte-Clotilde – parking Aquanord

- 15 juin : Petite-Île – centre municipal

- 16 juin : La Source – face au Plateau Noir

- 22 juin : Centre-ville – parking Cinépalmes

- 23 juin : Le Butor – la Fabrik

- 29 juin : Vauban – centre municipal

- 30 juin : Bellepierre – les Opales

Ce dispositif est porté par la mission locale nord, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, la Cinor et l’ensemble des acteurs de l’insertion du territoire, avec le soutien de l’État.

Saint-Denis, Proxibus, Mission locale, Zoom

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