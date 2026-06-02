Saint-Denis : la mission locale nord à votre rencontre

Si vous avez entre 16 et 29 ans et que vous avez un projet professionnel, une recherche de formation, d’emploi ou besoin d’un accompagnement dans vos démarches, du 2 mardi au mardi 30 juin 2026, la mission locale nord Réunion, vient à votre rencontre dans votre quartier grâce au Proxibus. Des conseillers sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter et vous accompagner dans la construction de votre avenir. "La ville de Saint-Denis s’engage aux côtés de ses partenaires pour favoriser l’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Planning du mois de juin, de 9h à 12h :

- 2 juin : Saint-François – mairie annexe

- 8 juin : Montagne 8e – place de l’église

- 9 juin : Sainte-Clotilde – parking Aquanord

- 15 juin : Petite-Île – centre municipal

- 16 juin : La Source – face au Plateau Noir

- 22 juin : Centre-ville – parking Cinépalmes

- 23 juin : Le Butor – la Fabrik

- 29 juin : Vauban – centre municipal

- 30 juin : Bellepierre – les Opales

Ce dispositif est porté par la mission locale nord, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, la Cinor et l’ensemble des acteurs de l’insertion du territoire, avec le soutien de l’État.