Saint-Denis initie les enfants aux mobilités douces

À Saint-Denis, avec le dispositif savoir rouler à vélo, les enfants se reconnectent au plaisir de bouger autrement, en apprenant à maîtriser leur vélo, à circuler en sécurité et à s’initier aux mobilités douces. Au total : 1 713 élèves de Cm1 issus de 75 classes et 28 écoles, participent à ce programme. Des remises de diplômes se dérouleront le long du mois de juin. "Bouger davantage, gagner en confiance et explorer de nouvelles libertés : ce dispositif contribue à lutter contre la sédentarité en encourageant des déplacements plus actifs et plus réguliers", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)