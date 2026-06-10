TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Les boulevards d'Hollywood s'invitent à Saint-Denis pour la fête de la musique

  • Publié le 10 juin 2026 à 11:50
  • Actualisé le 10 juin 2026 à 12:36
Les boulevards d'Hollywood s'invitent à Saint-Denis pour la fête de la musique
Les boulevards d'Hollywood s'invitent à Saint-Denis pour la fête de la musique

Le dimanche 21 juin 2026 de 18h00 à minuit, dans les rues de la capitale, la ville de Saint-Denis va célébrer la fête de la musique. À cette occasion, la Ville a dévoilé l’affiche et le thème de cette nouvelle édition : le cinéma. "Plongez dans une ambiance digne des boulevards d’Hollywood, entre super-héros, films cultes et univers fantastiques, et venez célébrer la musique ainsi que tous les papas", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Découvrez la carte interactive ici.

Saint-Denis, Fête de la musique, Zoom

guest
0 Commentaires