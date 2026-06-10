Les boulevards d'Hollywood s'invitent à Saint-Denis pour la fête de la musique

Le dimanche 21 juin 2026 de 18h00 à minuit, dans les rues de la capitale, la ville de Saint-Denis va célébrer la fête de la musique. À cette occasion, la Ville a dévoilé l’affiche et le thème de cette nouvelle édition : le cinéma. "Plongez dans une ambiance digne des boulevards d’Hollywood, entre super-héros, films cultes et univers fantastiques, et venez célébrer la musique ainsi que tous les papas", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

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