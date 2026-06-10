Saint-Denis : l’École du bonheur prépare les prochaines vacances

L’école du Bonheur prépare les prochaines Vacances éducatives en pied d’Immeuble (Vepi). À cette occasion, la Ville a organisé un speed dating pour les associations porteuses d'un Vepi en juillet-août. "Cette rencontre a permis aux associations de se rencontrer, d’échanger sur leurs projets et d’être accompagnées par les services de la Ville dans la préparation de leurs actions. Chacune élabore ensuite, en toute autonomie, son programme d’activités récréatives en s’appuyant sur les échanges et conseils reçus lors de ce temps fort", écrit la mairie de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)