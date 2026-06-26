Gftc 05 : une soirée sous le signe du sport et du dépassement de soi à Saint-Denis

Ce samedi 20 juin 2026, plus de 3 000 spectateurs ont répondu présents au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis, pour assister à la cinquième édition du Gala Fighting Tournament Championship. "Tout au long de la soirée, les combattants ont offert un spectacle de haut niveau, fait d'engagement, de détermination et de respect. Soumissions techniques, affrontements intenses et Ko spectaculaires ont rythmé cet événement devenu un rendez-vous incontournable des sports de combat à La Réunion", écrit la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)