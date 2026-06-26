Saint-Denis : Bas de la Rivière, un atelier plus grand pour accompagner plus de familles

Après l’ouverture du centre social LaMI au Chaudron, Saint-Denis poursuit son engagement en faveur de la proximité en lançant l’extension de l’atelier, au Bas de la Rivière. "Pensé avec les habitants, ce projet permettra d’offrir des espaces plus adaptés aux besoins d’aujourd’hui et de demain"; écrit la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Saint-Denis)

Au Bas de la Rivière, certaines adresses font partie de la vie du quartier. Depuis plus de dix ans, le centre social L’Atelier accompagne les familles, soutient les associations et favorise les rencontres intergénérationnelles. Au fil des années, cet espace est devenu un véritable lieu de vie où les habitants se retrouvent, sont accompagnés dans leurs démarches, participent à des activités culturelles ou encore imaginent des projets collectifs.

Aujourd’hui, L’atelier s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Pour répondre aux besoins de la population, la ville de Saint-Denis a engagé un important projet de réhabilitation et d’extension du site. Pensé avec les habitants, ce projet permettra d’offrir des espaces plus adaptés et plus fonctionnels pour mieux accueillir les différentes actions menées tout au long de l’année.

Au-delà des travaux, c’est toute l’ambition portée par la Ville qui se dessine : renforcer un équipement essentiel à la vie du Bas de la Rivière et continuer à faire du centre social un lieu de rencontres, de solidarité et de participation citoyenne. Soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ce projet traduit une volonté partagée d’investir durablement dans le lien social et la proximité. Après l’inauguration de LaMI, au Chaudron, la semaine dernière, la Ville poursuit son engagement en faveur de ses centres sociaux. Au Bas de la Rivière, L’atelier continuera d’accompagner les habitant.e.s en répondant aux besoins d’un quartier riche de sa diversité et de son engagement associatif.

« Ce que nous lançons aujourd’hui dépasse largement un simple chantier, explique Larissa Mara, élue déléguée aux Centres Sociaux. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les murs : ce sont les vies qui s’y croisent. Ce sont les enfants qui feront leurs devoirs, les parents qui trouveront un conseil ou un soutien, les seniors qui partageront leur expérience, les associations qui construiront leurs projets et tous les habitants qui pousseront cette porte avec une idée, une difficulté, une envie d’agir ou simplement le besoin de rencontrer d’autres personnes. L’atelier est devenu un repère au Bas de la Rivière, et en transformant ce bâtiment, nous faisons le choix de partir de ce qui fonctionne déjà pour aller encore plus loin. »