La ville de Saint-Denis a présenté le dispositif Access

Ce jeudi 25 juin 2026, la ville de Saint-Denis a officiellement présenté le dispositif Access, aux côtés de ses partenaires institutionnels et associatifs engagés dans la prévention des addictions et la protection des mineurs. "Protéger les mineurs face aux risques liés à l’alcool est l’objectif central de ce dispositif innovant qui sera déployé à Saint-Denis à partir de septembre 2026", souligne la mairie. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

Étaient présents pour ce lancement aux côtés de la maire et des élues Pauline Bacca et Christèle Beaumier : la direction santé, la délégation de la Mildeca, le Sous-préfet à la cohésion sociale Frédéric Sautron, Addictions France, la Direction Santé ainsi que la Police municipale.

Access repose sur une démarche partenariale associant les collectivités, les services de l’État, les associations, les forces de l’ordre et les commerçants afin de faire respecter l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs à travers :

- la sensibilisation et l’accompagnement des professionnels ;

- des actions de prévention sur le terrain ;

- des contrôles coordonnés ;

- des procédures renforcées en cas d’infraction.

Première commune d’Outre-mer à mettre en œuvre ce dispositif et troisième commune de France à l’adopter, Saint-Denis confirme son engagement en faveur de la santé publique et de la protection de sa jeunesse.

Cette action s’inscrit dans la continuité des initiatives déjà menées sur le territoire, notamment les maraudes « Interdits protecteurs » et les nombreuses actions de sensibilisation conduites avec les associations et partenaires locaux.

Prévenir, accompagner et faire respecter la loi : une mobilisation collective au service de nos jeunes.

À Saint-Denis, la protection de la jeunesse n’est pas une option : c’est une responsabilité collective.