Dionypark : le parc aventure entre dans une nouvelle phase de construction à Saint-Denis

Le futur parc aventure de Saint-Denis entre dans une nouvelle phase de construction. Ce lundi 29 juin 2026, la pose du premier niveau de la Vouve marque le début d'un grand parc urbain "qui viendra offrir aux Dionysiens un nouvel espace de loisirs, de rencontres et de respiration à deux pas du centre-ville et du littoral", souligne la Ville. (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À la suite d'une grande consultation dionysienne en 2022, les habitants avaient choisi le nouveau projet urbain qui viendra dynamiser le centre-ville avec des jeux et des installations ludiques.

La spécificité de ce projet plébiscité par les votants est qu'il a été intégralement conçu par des enfants de 8 à 10 ans, de l'école Joinville, en novembre 2021, dans le cadre d'ateliers périscolaires de la SPL "Oser pour l'éducation".

Ce parc, aménagé en bas de la rue Maréchal Leclerc, sera le deuxième plus grand de la ville de Saint-Denis. Il proposera notamment une montgolfière, des manèges, un cinéma en plein air, un château gonflable, un petit train faisant le tour du parc, un labyrinthe, un bateau pirate, et bien d'autres encore. Mais l'autre spécificité de ce futur lieu, est la forte présence de l'eau avec plusieurs bassins, des jeux d'eau ou encore des bornes à eau.

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Le projet est financé par l'état avec une participation de1.2 millions de l'état, par Feder avec 5.2 millions et par la ville de Saint-Denis avec 19 millions d'euros.

- La ville de Saint-Denis vue d'en haut -

Les enfants de l'école Joinville, débordant d'imagination pour leur ville, avaient à l'origine, pensé à un ballon qui culminerait ce parc. Après l'étude sur place, des plus beaux parcs hexagonaux, il était évident que ce ballon ne résisterait pas à l'hiver austral : " C'est de là qu'est née l'idée d'une vouve qui domine Saint-Denis", explique la maire. "Les gens pourront voir la Ville d'en haut".

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Inspirée de la vouve traditionnelle des pêcheurs de bichiques, la structure offrira une vue panoramique sur le parc et l'océan. "C'est une réconciliation entre un milieu urbain et la biodiversité et la culture réunionnaise. C'est le patrimoine que nous partageons, nos histoires de gamin quand on allait à la rivière, c'est l'océan aussi". Création de Lionel Lauret, également créateur des Danceuses, la vouve culminera à 36 mètres de hauteur, socle compris.

Ce parc, selon Erika Bareigts, est une prouesse technique qui permettra au public de monter par des escaliers jusqu'à 20 mètres et découvrir la Ville en hauteur. "Ce grand parc de trois hectares va s'inscrire également dans un aménagement de tous nos sentiers littoraux jusqu'à la zone tamarin et tout le Barachois. On fait la jonction entre l'eau et la terre".

- "Un clin d'œil à la biodiversité Réunionnaise" -

À son annonce, Erika Bareigts précisait que ce parc vise une démarche de verdissement de la Ville. "Ce projet s'inscrit pleinement dans la politique que l'on mène en faveur du verdissement de la ville" a expliqué Ericka Bareigts. " Ça a aussi été l'occasion d'associer les habitants aux grands projets d'aménagement de la ville, via la démocratie participative. C'était essentiel, car ce sont eux les premiers concernés. Plus de 12.000 familles, qui habitent dans ce secteur, n'avaient jusqu'à présent pas de grands espaces verts autour de chez eux."

De plus, ce seront plus de 40.000 arbres et essences qui seront présents dans ce parc. "C'est un vrai poumon et c'est aussi une climatisation naturelle dans cette ville très urbanisée", précise la maire.



La maire affirme son ambition de vouloir concrétiser un projet initié par les Dionysiens eux-mêmes et exprime sa fierté et son soulagement. "Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vues par les citoyens et on travaille pendant quatre ans pour pouvoir engranger la concrétisation des choses", explique-t-elle.

Les travaux de préparation des sols et de plantation des arbres ont débuté en 2023, les travaux de construction du parc ont débuté eux en 2024. La maire de Saint-Denis espérait que la forêt aventure pourrait ouvrir ses portes au public fin 2025 mais les Dionysiens pourront s'y promener au premier trimestre de 2027. La vouve sera, elle, achevée en octobre 2026.

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