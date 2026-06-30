Saint-Denis : 10ème édition du RunBall, un pas vers les Jeux olympiques

Ce week-end, le gymnase de Champ Fleuri a été le théâtre d'un spectacle sportif exceptionnel à l'occasion du RunBall Challenger FIBA 3x3, dont la Ville de Saint-Denis est partenaire depuis des années. "Les meilleures équipes internationales ont offert un niveau de jeu remarquable au 2 200 visiteurs tout au long du week-end. Au terme d'une finale haletante, l'équipe allemande s'est imposée face aux Belges, conservant ainsi son titre au terme d'un duel d'une intensité rare", souligne la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)