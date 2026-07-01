Saint-Denis : retour en images sur une matinée placée sous le signe de l'innovation et de l'insertion

Ce mardi 30 juin 2026, près de 50 jeunes accompagnés par France travail et la Mission locale ont relevé le défi d'un Escape game inédit autour du projet professionnel, à Saint-Denis. Imaginé par des volontaires en service civique des Directions insertion et Jeunesse, en partenariat avec France Travail, ce parcours immersif inspiré de l'univers de "Divergente" a permis aux participants de résoudre des énigmes, collaborer en équipe et développer des compétences essentielles pour leur avenir professionnel. "Une manière originale et ludique de réfléchir à son parcours, de gagner en confiance et de booster son employabilité", écrit la Ville. (Photos : Saint-Denis)