Saint-Denis : à Marcadet, un nouveau square prend racine

Au cœur de Marcadet, à Saint-Denis, un nouveau lieu de vie s’apprête à éclore. Après plusieurs opérations engagées dans le cadre du Projet de renouvellement urbain nord est Littoral (Prunel), la Ville lance les travaux du square Turpin. Dans quelques mois, les habitants retrouveront un square pensé pour se promener, laisser les enfants jouer, pratiquer une activité physique ou simplement profiter d’un moment de détente. "Pensé pour les habitants, ce futur écrin de verdure offrira un nouvel espace de respiration au cœur du quartier", assure la mairie. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photos : Saint-Denis)

Le square Turpin s’inscrit pleinement dans l’ambition portée par la ville de Saint-Denis de construire une véritable ville jardin. Avec la forêt urbaine du Barachois, le parc aventure Dionypark et les futurs aménagements de la Fabrik, ce nouvel espace redonnera davantage de place à la nature, aux mobilités douces et aux lieux de rencontres.

Réalisé dans le cadre du Projet de renouvellement urbain nord est littoral (Prunel), le square s’organisera autour de trois espaces complémentaires : une aire de jeux pour les enfants, une zone sportive équipée d’agrès ainsi qu’un vaste espace engazonné propice à la détente et aux moments de partage. La restructuration des accès et la réduction des surfaces de stationnement permettront également de créer un espace plus ouvert, plus accueillant et plus agréable à vivre.

« Pendant longtemps, les habitant.e.s ont entendu parler de Prunel, explique la maire, Ericka Bareigts. Aujourd’hui, les projets se concrétisent les uns après les autres. Le square Turpin est l’une des pièces de cette transformation d’ensemble qui touche Marcadet, Vauban, le Bas de la Rivière et le Bas de la rue Maréchal Leclerc. Derrière chaque chantier, il y a une même ambition : offrir aux habitant.e.s un quartier plus agréable, plus beau. »

La nature sera au cœur du projet avec la plantation de 30 arbres et une végétalisation composée majoritairement d’essences indigènes et endémiques. Les deux arbres déjà présents sur le site ont été conservés, tout comme le mur en moellons, afin de préserver la mémoire du lieu tout en l’inscrivant dans son avenir. Aux côtés de la réhabilitation de la piscine du Butor, des travaux lancés de l’école provisoire de Champ Fleuri ou encore de la future Fabrik, le Square Turpin participe à dessiner un quartier plus vert, plus vivant et plus adapté aux usages de demain.