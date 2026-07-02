Saint-Denis : les Bleus mis à l'honneur au marché de nuit

Ce samedi 4 juillet 2026, le Barachois se transforme et passe en mode football. La ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous pour un marché de nuit aux couleurs de l'équipe de France. Au programme de cette soirée : ateliers créatifs, animations musicales, danse, défilé, et bien d'autres. "Entre animations, gourmandises et ambiance conviviale, venez partager un moment en famille ou entre amis", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Au programme -

Au jardin de la liberté :

- Ateliers créatifs (maquillage supporters, personnalisation de drapeaux, décoration de ballons…)

- Rencontrez Victor, la mascotte du village football, pour des animations et des photos souvenirs.

- Les pom-pom girls et le KG Crew mettront le feu à la piste avec leurs performances.

- Le DJ DVXM vous fera vibrer au rythme des plus grands hymnes du football et des tubes festifs.

Animations musicales :

-Danse en ligne avec l'association des volontaires dionysiens LVD sur la jetée près des canons.

-Défilé de la mascotte coq de l'équipe de France.

Ateliers créatifs offerts : en haut de l'avenue de la Victoire :

- Maquillage artistique

- Customisation de porte-clés et de magnets à l'effigie de la coupe du monde 2026.

- Origami d'un maillot de foot aux couleurs de votre équipe favorite

- Jeux vidéo foot sous le kiosque du parking Jules Arlanda

- Jeux de tir de précision et de chamboule tout foot sur la route Gabriel Mace.

