Saint-Denis : 2.305 élèves de CM2 participent au programme Savoir nager

À Saint-Denis, 2.305 élèves de CM2 participent cette année au programme Savoir nager, avec 20 séances encadrées par 34 maîtres-nageurs, transport et matériel pris en charge. Apprendre à nager, c’est d’abord savoir se sentir en confiance dans l’eau et éviter les dangers, un enjeu essentiel dans un territoire comme La Réunion. Nous publions ci-dessous le post de la Ville (Photo : ville de Saint-Denis)

C’est aussi proposer aux enfants de se reconnecter à des activités essentielles pour lutter contre la sédentarité et découvrir le plaisir d’une activité complète pour le corps.

Au fil des séances, les enfants gagnent en aisance et en estime d’eux-mêmes, portés par une expérience valorisante et utile au quotidien.

En cohérence avec l’École du bonheur, la Ville agit pour le bien-être, la santé et la réussite de chaque enfant.