Saint-Denis : rendez-vous ce dimanche pour un Ti Piknik sur le Barachois

C'est un Ti Piknik de grande ampleur qui aura lieu ce dimanche 19 avril 2026 à partir de 10h30 sur le Barachois à Saint-Denis. Un événement inédit dédié aux familles réunionnaises, autour des droits des femmes, des enfants et du vivre-ensemble. Au programme : ateliers participatifs et créatifs, tables rondes et échanges autour de l’égalité, des stéréotypes et de l’éducation, animations pour enfants et espaces ludiques et rencontres avec des acteurs engagés du territoire. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)