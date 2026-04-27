Saint-Denis : mieux protéger la population face aux effets du réchauffement climatique

La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts et la directrice régionale de l’Agence Française de Développement (AFD), Clotilde Boutrolle, ainsi que les représentants nationaux, se sont rencontrés afin d’échanger sur l’accompagnement des projets de la ville. "Cette rencontre a permis d’aborder les actions nécessaires pour mieux protéger la population face aux effets du réchauffement climatique (...). L’objectif est de renforcer les infrastructures, améliorer le cadre de vie des habitants et développer des solutions durables pour construire une ville plus résiliente", écrit la commune dionysienne (Photos : ville de Saint-Denis)