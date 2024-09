Dans le cadre d’un moment sportif et jeunesse unique entre parents et enfants, ce dimanche 15 septembre 2024, la ville de Saint-Denis a accueilli la course "Marmay Run" dans les rues de Saint-Clotilde avec près de 1.000 parents et enfants sur la ligne de départ. La prochaine édition se déroulera le 6 octobre 2024 au Barachois. Nous publions le post ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Denis)