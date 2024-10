Implantée au cœur du parc urbain Jean-Pierre Esperet à la Trinité, la nouvelle aire de jeux d'eau a été inaugurée ce samedi 26 octobre 2024. Bateaux pirates, dôme d'escalade, cascade et même des balançoires... Grâce à cet équipement récréatif, la ville de Saint-Denis poursuit sa volonté d'offrir à ses habitants des espaces de bien-être et des loisirs modernes, innovants et durables. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : Mairie de Saint-Denis )