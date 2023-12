Saint-Denis accueille un séminaire régional sur l’entrepreneuriat et les financements verts, bleus et circulaires

Le séminaire régional sur l’entrepreneuriat et les financements verts, bleus et circulaires dans la région du Sud-Ouest de l’océan Indien débutera le 11 décembre 2023. La cérémonie se déroulera à la Faculté de Droit et Economie sur le Campus du Moufia en matinée. Un évènement qui vise à accroître les opportunités économiques pour les entrepreneurs de la région et qui veut être un outil de promotion des solutions vertes, bleues et circulaires. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

La Commission de l’océan Indien et l’Union européenne mettent en place le programme "Entrepreneuriat et facilitation des affaires dans l’océan Indien" (ENFA-OI). Ce programme vise à accroître les opportunités économiques pour les entrepreneurs de la région et se positionne comme un outil de promotion des solutions vertes, bleues et circulaires. Il accompagne les entreprises qui évoluent dans les filières du tourisme, des produits de la mer et des plantes cosmétiques/médicinales et valorise plus particulièrement les projets portés par les femmes et les jeunes de la région.

Dans une perspective de renforcement de capacités des Organismes d’appui et de soutien aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et des start-ups, le programme ENFA-OI s’est associé à Cap Business océan Indien et la Région Réunion, à travers la Maison de l’Export, afin de rassembler les acteurs les plus influents de la promotion de l’entrepreneuriat durable.

Objectifs : réseautage et amélioration des connaissances, notamment sur :

- Les meilleures techniques d’accompagnement des entrepreneurs,

- Les meilleures stratégies et techniques de levée de fonds verts, bleus et circulaires,

- Les besoins en formation.

Ce séminaire est la suite logique d’un diagnostic des Organismes d’appui des MPME et des starts-ups de la région, mené par le programme ENFA-OI et ayant soulevé une principale problématique : un manque d’accompagnement et un besoin urgent de renforcement des connaissances/compétences pour les entrepreneurs ; une problématique accrue dans les domaines de l’économie bleue, verte et circulaire.