Saint-Denis : appel à manifestations d'intérêt pour 11 mises à disposition d'ecobox

La ville de Saint-Denais lance un appel à manifestation d'intérêt afin de proposer des emplacements "Ecobox". La ville met à disposition 11 Ecobox réparties dans plusieurs quartiers : La Bretagne, La Source, La Montagne, Le Brûlé, Montgaillard, Bois de Nèfles, Sainte-Clotilde et Bellepierre. Les Ecobox accueillent divers secteurs d'activité, allant de l'esthétique et de la couture à la vente de vêtements et bien plus encore. Les dépôts de candidature sont fixés jusqu'au 28 février 2025.