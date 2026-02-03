TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Denis : ateliers cercle de femmes

  • Publié le 3 février 2026 à 12:21
  • Actualisé le 3 février 2026 à 12:26
ccas saint denis ecobox

Découvrez le programme des ateliers bien-être et développement personnel, pour accompagner les femmes, au mois de février. Le but de ces ateliers : renforcer la confiance en soi et l'estime de soi, développer des outils pour mieux gérer le quotidien , se reconnecter à ses propres ressources. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les ateliers se feront de 09h30 à 12h00 les :

Samedi 7 février 2026 à l'Office Municipal des Sports
Mercredi 11 février 2026 à l'Académie des Camélias
Jeudi 26 février 2026 au Bas de la Rivière

Informations et inscriptions :

Maïa Lescaret : 0692 21 68 52 - si pas de réponse laisser un texto
Nadia Taurines : 0262 40 45 13 –  [email protected]

Zoom, Saint-Denis

guest
0 Commentaires