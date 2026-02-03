Saint-Denis : ateliers cercle de femmes

Découvrez le programme des ateliers bien-être et développement personnel, pour accompagner les femmes, au mois de février. Le but de ces ateliers : renforcer la confiance en soi et l'estime de soi, développer des outils pour mieux gérer le quotidien , se reconnecter à ses propres ressources. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les ateliers se feront de 09h30 à 12h00 les :

Samedi 7 février 2026 à l'Office Municipal des Sports

Mercredi 11 février 2026 à l'Académie des Camélias

Jeudi 26 février 2026 au Bas de la Rivière

Informations et inscriptions :

Maïa Lescaret : 0692 21 68 52 - si pas de réponse laisser un texto

Nadia Taurines : 0262 40 45 13 – [email protected]