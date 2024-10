Les 13 et 13 octobre 2024, au gymnase de Champ Fleuri à Saint-Denis, l'association Axé Brasil Réunion célèbre ses 10 ans et organise la 6ème édition du Festival Brésilien. Au programme, démonstrations de capoeira, samba, afro, "des spectacles époustouflants, de la musique envoûtante, et des événements spéciaux comme le Batizado et Troca de Corda", précise la mairie (Photo : AFP)