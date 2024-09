Saint-Denis : Baster fête ses 40 ans de carrière

Ce samedi 21 septembre 2024, Karavan La Kour revient à Saint-Denis, à la Place des Azalées au Brûlé, pour sa troisième de l’année avec le mythique groupe Baster qui viendra fêter ses 40 ans de carrière. L'occasion de profiter d'un moment festif et une ambiance "guinguette" unique au cœur du quartier. Au programme : Food trucks, forains, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et animations musicales seront au rendez-vous. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)