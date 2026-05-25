Saint-Denis : Cité by Night de retour à la Cité des Arts

Le samedi 30 mai 2026, de 18h à minuit, la Cité des Arts ouvre ses portes pour une nouvelle édition de Cité by Night, une nocturne gratuite où chaque espace devient un terrain de découvertes et de rencontres artistiques (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pensée comme une expérience immersive par le Banyan – Centre d’art contemporain de la Cité des Arts, cette déambulation invite le public à explorer arts visuels, musique, performances et images en mouvement, offrant une manière originale de découvrir non seulement le lieu, mais aussi la création réunionnaise et indianocéanique.

- Une programmation pluridisciplinaire et festive -

Pour cette édition 2026, 22 propositions seront accessibles dans un parcours arts visuels mettant en lumière certains projets soutenus par la Cité des Arts dans le cadre de ses résidences. Accessible en continu de 18h à 20h, ce parcours réunira fresques, sculptures, photographies, expositions, vidéos, installations, vitrophanies ainsi que des performances de live painting et créations sonores.



La programmation musicale réunira des univers variés : Démos Nord Réunion et sa formation orchestrale, Patt Burter entre piano et acrobaties, Labelle et les sonorités du gamelan javanais, Savage Mirror et Nikki Never Dies enflammeront la scène avec leurs univers pop urbain et électro, avant que Kwalud ne prenne les commandes du DJ set électro, jusqu’à minuit.

Danse, théâtre, cirque, magie et arts de rue ponctueront aussi Cité by Night. La Compagnie 3.0 investira la façade du Fanal avec sa danse verticale. Puis en impromptu durant la soirée, la Cie Cirquons Flex émerveillera avec ses numéros de cirque, la Cie Zopiok ensorcellera le public avec ses tours de magie, et la Cie Grand Pat’ déambulera sur ses échasses lumineuses. La Cie Karanbolaz proposera quant à elle des capsules théâtrales au plus près des spectateurs.-

- Ouverture des ateliers -

Les visiteurs pourront également rencontrer les artistes visuels en résidence et découvrir leurs pratiques et expérimentations lors de l’ouverture des ateliers, moment privilégié d’échange entre le public et les créateurs accueillis par le Banyan.

Une soirée à ne pas manquer, où les artistes et le public se retrouvent pour célébrer ensemble la diversité de la création artistique à La Réunion et au-delà.



Programmation détaillée disponible sur citedesarts.re