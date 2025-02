La ville de Saint-Denis invite à participer à des ateliers de bien-être et de développement personnel gratuits dédiés à la dignité et à la santé des femmes dans le cadre du dispositif Fanm Dobout. Les lieux et dates des ateliers sont le jeudi 20 février 2025 à la mairie annexe Primat et le samedi 22 février 2025 à la Maison Sport Santé de 9 h 30 à 12 h. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)