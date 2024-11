Les 12, 19 et 21 novembre 2024, des élèves des écoles de Montgaillard et de La Source ont participé à des balades culturelles et pédagogiques autour du pont de La Providence à Saint-Denis. Elles ont permis aux élèves de découvrir l’histoire et les métiers liés au chantier, résoudre des énigmes ou encore réer des liens intergénérationnels avec les seniors. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Denis)