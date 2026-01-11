Saint-Denis : des vacances, des jeux, des rires et des souvenirs pour nos marmailles

Ce mercredi 7 janvier 2026, la maison de quartier des Tamarins a accueilli les marmailles pour un atelier modélisme. Ils ont commencé par découvrir le parcours, manipuler le matériel et réaliser leurs premiers essais ! L'activité a demandé beaucoup d'énergie : entre émulation, partage de conseils et persévérance. Mêlant motricité fine et concentration, l’objectif était clair : terminer le parcours le plus vite possible, sans sortir du tracé. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)