Saint-Denis : des vacances, des jeux, des rires et des souvenirs pour nos marmailles

  • Publié le 11 janvier 2026 à 16:00
Des vacances au modélisme à Saint Denis

Ce mercredi 7 janvier 2026, la maison de quartier des Tamarins a accueilli les marmailles pour un atelier modélisme. Ils ont commencé par découvrir le parcours, manipuler le matériel et réaliser leurs premiers essais ! L'activité a demandé beaucoup d'énergie : entre émulation, partage de conseils et persévérance. Mêlant motricité fine et concentration, l’objectif était clair : terminer le parcours le plus vite possible, sans sortir du tracé. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis, Modélisme

