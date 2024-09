Saint-Denis : Dimanche ô Barachois sur le thème de la mobilité

Ce dimanche 15 septembre 2024, de 15h à 19h, au Barachois, la ville de Saint-Denis organise le Dimanche ô Barachois pour une septième édition sur le thème des Mobilités. L'occasion de profiter d'un moment convivial autour d'animations musicales et de divertissement, d'un village mobilité et d'un village santé et bien-être ainsi que de plusieurs espaces marmailles. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Ce Dimanche 15 septembre 2024, de 15h à 19h, au Barachois, venez profiter d’un moment convivial et d’une ambiance unique pour cette septième édition sous le thème des Mobilités !

Au programme :

- Village mobilité -

- Ote bike : essais de vélos spéciaux (rickshaws)

- Atmosphere péï : Initiation et battle Half bike

- Usep : Pistes cyclables 2 niveaux

- Sodiparc : Quizz, Vélocéan, Velovert

- Veloklinik/Dionysiens à Vélo : Présentation de l'association

- Teebike/Doctibike : Présentation de vélos électriques

- Bibi and bike : Présentation vélos pliables

- Karos : Stand covoiturage

- Cinor : Présentation BAOBAB et téléphérique

- Village santé et bien-être -

- Septembre rouge : sensibilisation au cancer du sang

- Espaces marmailles -

- Structures gonflables « Sirène, pat patrouille junior, transfformers »

- Mur d’escalade

- Jeux lontan « Kours brouèt, goni, la rou, la mok »

- Mini karting à pédales (4-8 ans)

- Foot Darts

- Maxi coffret jeux : pêche aux canards, ping pong, badminton, tumball, tir à l arc, chamboule tout

- Maquillage artistique

- Stand budget participatif -

- Atelier Fresque Participative

- Animations musicales et divertissement -

15h30-16h : Show danse atelier choré de l’école Citédanse

16h-17h : Sueilo

17h-18h : Eric Louise

18h-19h : Sikanoyaz

Profitez de votre venue pour déguster des délicieuses crêpes, gaufres, chichi, barbe à papa, popcorns, jus de fruits frais, gâteaux péi et les Food Trucks qui sauront ravir les plus gourmands !