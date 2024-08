Vous avez un projet pour embellir votre quartier ? Une idée pour améliorer votre ville ? Que vous soyez résidents de Saint-Denis (ou non), majeurs (ou non), n’hésitez plus pour déposer votre projet. Vous avez jusqu’au 6 octobre 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Où ?

- en mairies annexes,

- en mairie centrale,

- durant le Marché de nuit du 7 septembre ou 05 octobre,

- le Dimanche Ô Barachois du 15 septembre,

- sur le site internet https://bp.saintdenis.re