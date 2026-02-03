Saint-Denis : expérimentation de l'encadrement des loyers

La Ville de Saint-Denis a déposé aujourd’hui auprès du Ministre du Logement sa candidature pour intégrer l’expérimentation de l’encadrement des loyers dans les outre-mer, prévue par la loi du 13 juin 2025, dite loi Bélim, portée au Sénat par la sénatrice Audrey Bélim. L'objectif est de donner un accès plus juste et plus équilibré au logement, adapté aux réalités locales, pour améliorer concrètement le cadre de vie des Dionysien·ne·s. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)