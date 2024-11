Saint-Denis : inauguration d'un concept store dans le quartier de Montgaillard

Le quartier de Montgaillard, en plein renouveau, a été le théâtre, ce samedi 9 novembre 2024, de l’ouverture de Sousou Accessoires, un concept store imaginé par la créatrice Isabelle Fargier. Plus qu’une boutique, cet espace vise à dynamiser la vie locale en offrant un lieu de partage pour créateurs et habitants. Une initiative encouragée par la mairie de Saint-Denis dans sa volonté de développer des commerces de proximité. (Photo : www.imazpress.com)

Au cœur de Montgaillard, en face de la médiathèque, l’ouverture de Sousou Accessoires attire les regards en ce samedi après-midi. Porté par Isabelle Fargier, une jeune entrepreneuse ayant démarré comme commerçante ambulante, ce nouveau concept store se démarque par sa vocation : au-delà de proposer des bijoux et accessoires, c’est un espace créatif où artistes et artisans locaux peuvent exposer leurs créations. "Je tiens à offrir de la visibilité à d’autres créateurs et entrepreneurs locaux," explique la fondatrice. "Des artistes, artisans et créateurs de tous horizons pourront venir présenter leurs produits aux côtés de ma collection."

Le choix d’implanter cette boutique à Montgaillard ne doit rien au hasard. La mairie, sous l’impulsion de la maire Ericka Bareigts, a fait de ce quartier une priorité de développement, avec une série d’initiatives visant à revitaliser l’économie locale et à rendre les commerces de quartier accessibles et attrayants.

"Moi, j’aime les boutiques de quartier. Pouvoir s’acheter des bijoux et des vêtements près de chez soi, c’est essentiel," déclare l'ancienne ministre des Outre-mer, affirmant ainsi son soutien aux jeunes entrepreneuses comme Isabelle Fargier qui, en pleine période économique difficile, "osent se lancer". Regardez:

En plus de soutenir des commerces de proximité, la mairie a multiplié les initiatives pour favoriser l’installation d’entreprises dans les quartiers : des boutiques éphémères rue Léopold Rambault, des écobox abordables à Montgaillard, et une aide du CCAS de Saint-Denis pour l’acquisition de matériel.

"Nous voulons faire de Saint-Denis un centre commercial à ciel ouvert, où les créateurs et commerçants locaux pourront s’épanouir et offrir des produits uniques dans un cadre agréable," poursuit la maire. Ces mesures visent à soutenir les commerçants et les créateurs locaux tout en favorisant un mode de consommation humain et de proximité.

Madame Ravalia, propriétaire du local qui abrite désormais Sousou Accessoires, a elle aussi décidé de contribuer à cet élan en facilitant l’installation de la boutique. "J’ai voulu aider Isabelle parce que je crois au potentiel des femmes entrepreneurs et au concept de cette boutique," explique-t-elle, ajoutant que l’ouverture de Sousou Accessoires a attiré de nombreux visiteurs dès le premier jour, "preuve de l’enthousiasme" que ce projet suscite.

- La créativité et les échanges humains mis à l'honneur -

Étaient également présents pour souligner leur engagement à ce concept de "bazar premium", la jeune tatoueuse Inayaa tattoo, le créateur de Bulles, un barista itinérant, l'apprenti coiffeur du salon de coiffure Frank S prêt à sublimer les dames durant leur shopping, mais aussi la marque Libertease, mettant à l'honneur des produits intimes pour femmes et hommes.

Les clientes ont aussi pu craquer sur les sacs fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées, un concept créé par tropikal Factory, dont il est l’instigateur à La Réunion.

Toutes les personnes présentes ont également pu bénéficier d'une ode au voyage avec une jeune entrepreneuse mahoraise qui propose des plantes pour lutter contre tout type de maux. Enfin dans l’industrie du textile, trouver des grandes tailles se révèle être parfois la croix et la bannière. Lors de cette inauguration les clients ont pu retrouver sur les portants les confections de Iva signature, couturière qui valorise et se spécialise sur les grandes tailles.

Avec ses accessoires en acier inoxydable, ses sacs, chaussures et articles du quotidien pour la famille, Sousou Accessoires propose donc bien plus qu’une simple expérience d’achat. Le concept invite les habitants à découvrir des pièces uniques tout en partageant un moment avec les créateurs, incarnant l’esprit de Montgaillard : un quartier en mouvement, vibrant de créativité et d’échanges humains.

pb/www.imazpress.com/redaction@ipreunion.com