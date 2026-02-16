Saint-Denis : inauguration du complexe France Travail Océan

Ce lundi 19 janvier 2026, la ville de Saint-Denis à inaguré le complexe France Travail Océan situé dans la rue Maréchal Leclerc, avec la présence du directeur général nationa, Thibaut Guilly, de la sénatrice Audrey Belim, du député Philippe Naillet. Ce complexe, conçu pour être ouvert à tous les Réunionnais, a pour ambition d’accompagner les entreprises ainsi que l’ensemble des publics de France Travail. Il témoigne de notre engagement concret en faveur de notre territoire, pour l'emploi, et tout particulièrement à Saint-Denis. Deux nouvelles agences verront prochainement le jour à La Providence et au Moufia, afin de renforcer la présence de France Travail aux côtés des Dionysiens et d’agir au plus près de leurs besoins pour leur avenir. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)