Saint-Denis : inauguration du parc Îlot Flamboyant au Chaudron ce mercredi

Rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 à partir de 9 heures pour une journée festive afin d'inaugurer avec tous les riverains l'ouverture du parc Îlot Flamboyant au Chaudron (Saint-Denis). Au programme : du sport, un jeu de piste pour marmailles, K-Pop, théâtre, cirque & animations culturelles ou encore découverte des arbres. Les plus jeunes pourront également profiter de structures gonflables, et d’un atelier maquillage, un goûter gourmand leur sera offert dans l’après-midi. (Photo : ville de Saint-Denis)