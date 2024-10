Le mercredi 23 octobre, l'Académie des Camélias se mobilise pour Octobre Rose avec les Mercredis Santé. De 9h à 12h, des ateliers et stands de sensibilisation sont mis en place pour informer et encourager le dépistage précoce du cancer du sein, du côlon, de l’utérus et sensibiliser à l’endométriose. L'occasion de s'informer et de prendre soin de sa santé. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)