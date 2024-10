Saint-Denis: l'évènement "alon bougé" organisé pour les Erasmus day

Le mardi 15 octobre 2024, le Centre Régional d'Information Jeunesse en partenariat avec la ville de Saint Denis organise son évènement "Alon Bougé" à la salle du Conseil municipal de l'hôtel de ville de Saint-Denis, de 8h30 à 12h30 pour soutenir le lancement officiel des Erasmus Day dans l'Europe mais aussi à la Réunion. Cet événement sera l'occasion de mettre en lumière les multiples opportunités offertes par le programme Erasmus+, qui joue un rôle clé dans l'avenir de la jeunesse réunionnaise, en favorisant la mobilité internationale. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En facilitant la mobilité internationale, l'Erasmus + offre des opportunités uniques d'acquérir des compétences professionnelles, linguistiques et interculturelles, tout en renforçant les liens entre La Réunion et les autres pays européens. Cet évènement se déroulera sous forme de jeu immersif, où les participants répartis en équipe devront résoudre une énigme finale pour gagner et retrouver la boussole Erasmus.