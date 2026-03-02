Saint-Denis : lancement des travaux de réhabilitation à la poste du Moufia

La Poste du Moufia s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La ville de Saint-Denis a officiellement lancé les travaux du bâtiment postal qui accueillera ce service public de proximité, très attendu par les habitant.e.s. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

La Poste du Moufia entre en rénovation complète avec un objectif clair : permettre le retour d’un service public moderne, sécurisé et adapté aux besoins actuels. La réhabilitation prévoit notamment la reconstruction complète de la toiture, la mise en conformité électrique ou encore, l’amélioration des conditions d’accueil, pour toutes et tous.

Mais au-delà de l’aspect technique, le lancement de cette opération porte une ambition plus large : celle de maintenir des services publics accessibles et de qualité dans les tous les quartiers.

- Les travaux de La Poste s'inscrivent dans la continuité du projet d'hyper-proximité -

"La disparition de la Poste a été vécue comme une séparation difficile", affirme la maire Ericka Bareigts. "Pour beaucoup d’habitants, cela a été une véritable blessure. La Poste est une institution. Elle rend un service humain, de proximité, essentiel au quotidien. Notre projet, c’est l’hyper-proximité. Ce n’est pas partir, c’est venir. Alors lorsque ce service disparaît, ce n’est pas anodin. Le retour de la Poste aujourd’hui est une forme de réparation. C’est un signal fort. Une marque de considération pour les habitants du Moufia" souligne Ericka Bareigts.

Ce chantier s’inscrit dans une dynamique déjà engagée dans le quartier, à l’image de la récente réhabilitation de la mairie annexe. Il illustre une volonté assumée de Saint-Denis, celle d’investir là où vivent les habitant.e.s, au plus près de leur quotidien.

- Un retour à la normale prévu très bientôt -

À la réouverture, cette année, les habitant.e.s retrouveront l’ensemble des services postaux traditionnels, tels que l’envoi et réception de courriers et de colis, vente de timbres, ainsi que les services de La Banque Postale : retraits, dépôts et opérations bancaires. Trois distributeurs automatiques de billets seront également installés, dont deux accessibles depuis l’extérieur, afin de

faciliter l’accès aux espèces en toute autonomie et en dehors des heures de fonctionnement de la Poste.

La poste proposera également un nouveau service : la possibilité de passer l’examen du code de la route directement au sein du bureau. Une offre supplémentaire, destinée à répondre aux besoins des jeunes comme des actifs du quartier. Enfin, des réflexions sont engagées par les services de la Poste pour permettre la mise à disposition d’espaces au profit d’artisans ou d’associations locales, afin de renforcer le lien entre le service public et le tissu économique et associatif du Moufia.

- "À Saint-Denis, nous ne détruisons pas, nous construisons" -

"Ce quartier a connu de grandes transformations, poursuit la maire. Il a aussi traversé des périodes plus complexes. Nous avons travaillé avec les associations, les habitants, les forces de sécurité, pour apaiser les choses. Rien n’est jamais définitivement acquis, mais aujourd’hui, les choses s’apaisent. Et cela mérite d’être souligné. À Saint-Denis, nous ne détruisons pas, nous construisons. La Poste revient, avec de nouvelles idées, de nouveaux services, et s’inscrit dans un territoire ouvert, vivant, qui accueille. C’est une victoire collective. Une victoire de la persévérance", déclare la maire de Saint-Denis.

L’opération, d’un montant total de 680.000 euros avec le soutien de l’État, entrera dans une phase de travaux d’environ cinq mois avant la réouverture du site.